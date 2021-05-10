Токио, , 04:50 — REGNUM Прокуратура японской столицы Токио завела дело о вандализме на 17-летнего школьника, которого обвиняют в нанесении граффити на месте преступления, произошедшего 21 год назад, передает телеканал NHK.

По его данным, школьник нанес граффити в парке, где 21 год назад произошло убийство нескольких человек. Сам подросток уже признал вину по этим обвинениям. Он объяснил свой поступок тем, что хотел просто повторить рисунок, который когда-то увидел на YouTube. Отмечается, что подросток уже раскаялся и заявил, что ничего не знал о случившемся когда-то в парке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая мэрия Челябинска заявила о трудностях в установке остановочных комплексов возле садоводческих товариществ из-за вандализма. По данным администрации, вандалы громят остановки и уносят из них оборудование.