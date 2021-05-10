Москва, , 04:34 — REGNUM Способ повысить свою заработную плату на треть назвала гражданам России адвокат Марина Буянова 9 мая в интервью «Вечерней Москве».

Юрист посоветовала оценить объёмы и тяжесть выполняемой работы и требовать от работодателя повышения оплаты труда, в случае, если тяжесть или опасность труда возросла. При этом Буянова порекомендовала не путать реальное перевыполнение служебных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.

Другой причиной просить о прибавке к зарплате, по словам юриста, может стать повышение квалификации работника. Это может быть окончание сотрудников каких-либо курсов, либо вуза, если работа совмещается с учёбой.

Также Буянова отметила, что просить работодателя о повышении зарплаты можно попробовать в случае, если работнику предлагают вакансию в другой компании, но он хочет остаться на прежнем месте работы. В таких случаях юрист посоветовала разъяснить руководству, что сотрудник очень хочет остаться на прежнем месте, несмотря на предлагаемые лучшие условия в другом месте, однако обязательно при этом попросить об улучшении условий оплаты труда.

Юрист уточнила, что во всех этих случаях работник может рассчитывать на повышение зарплаты как минимум на треть.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уровень защищённости трудящихся граждан России довольно высокий благодаря прогрессивному законодаттельству.

Читайте ранее в этом сюжете: Защищённость трудящихся в РФ обеспечена прогрессивным законодательством