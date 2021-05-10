Грозный, 10 мая 2021, 03:55 — REGNUM Извинения пострадавшим в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме должны принести власти Израиля. Об этом 9 мая заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Глава Чечни пояснил, что действия Израиля являются провокацией. По мнению Кадырова, цель всей создавшейся ситуации — показать, что все, исповедующие ислам являются террористами. Он призвал мировое сообщество остановить «беспредел».
Властям Израиля Кадыров посоветовал опомниться, осознать свою вину за произошедшее и извиниться.
«Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!» — добавил глава Чечни.
Напомним, столкновения между палестинцами и сотрудниками полиции Израиля в Восточной части Иерусалима продолжаются уже несколько дней. По данным представительства Красного полумесяца, в ходе беспорядков за последние двое суток пострадали более 300 человек.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Иерусалиме, а обоим сторонам конфликта приступить к поиску совместных решений по его урегулированию.
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