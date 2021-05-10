Грозный, , 03:55 — REGNUM Извинения пострадавшим в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме должны принести власти Израиля. Об этом 9 мая заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что действия Израиля являются провокацией. По мнению Кадырова, цель всей создавшейся ситуации — показать, что все, исповедующие ислам являются террористами. Он призвал мировое сообщество остановить «беспредел».

Властям Израиля Кадыров посоветовал опомниться, осознать свою вину за произошедшее и извиниться.

«Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!» — добавил глава Чечни.

Напомним, столкновения между палестинцами и сотрудниками полиции Израиля в Восточной части Иерусалима продолжаются уже несколько дней. По данным представительства Красного полумесяца, в ходе беспорядков за последние двое суток пострадали более 300 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Иерусалиме, а обоим сторонам конфликта приступить к поиску совместных решений по его урегулированию.

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