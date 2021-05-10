Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан призвал правительство Израиля принять меры для урегулирования ситуации со столкновениями в Восточном Иерусалиме, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.

По его данным, Салливан провел телефонные переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Он выразил свою обеспокоенность происходящим в Иерусалиме, в частности, столкновениями у Храмовой горы. Салливан призвал израильские власти урегулировать ситуацию, чтобы не допустить кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иерусалиме произошли уличные беспорядки и столкновения палестинцев с израильской полицией. В результате произошедшего пострадали не менее 14 человек.

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