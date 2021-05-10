Ванкувер, Канада, 10 мая 2021, 03:51 — REGNUM Поиски подозреваемых, открывших стрельбу недалеко от аэропорта канадского города Ванкувер, ведут полицейские, 9 мая передал телеканал СTV.
Инцидент произошел рядом с главным терминалом воздушной гавани. Сведения о жертвах и пострадавших при стрельбе не поступали.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) произошла стрельба. Погибли шесть человек.
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