Иерусалим, 10 мая 2021, 03:40 — REGNUM Серию ударов нанесли израильские танки по военным постам в секторе Газа, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Указанный шаг стал ответом на запуск нескольких ракет и воздушных шаров со взрывчаткой, направленных в сторону Израиля.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая на юге сектора Газа самолет израильских ВВС атаковал военный пост ХАМАС в ответ на запуск ракеты.
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