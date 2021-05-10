Белград, , 03:28 — REGNUM Речь по случаю Дня Победы произнес президент Сербии Александр Вучич, поздравив жителей республики на русском языке, 9 мая сообщило сербское национальное телевидение.

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В своем выступлении глава государства заявил о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и отметил важность защиты истории от попыток ревизии. Он также напомнил о вкладе миллионов советских людей, отдавших свою жизнь за освобождение Европы.

«Никогда ранее меньше стран, фактически, не отмечали День Победы над фашизмом. Наша задача — не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 млн советских граждан», — сказал президент.

Кроме того, Вучич подчеркнул значение праздника для всего человечества.

«День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом», — добавил глава республики.

«С Днем Победы, с праздником!», — сказал Вучич на русском языке в заключение своей речи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 и 9 мая в сербской столице Белграде прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы.

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