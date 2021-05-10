Москва, , 03:00 — REGNUM Президент США Джо Байден желает, чтобы Россия вернулась в состояние 1990-х годов, когда страна была «зависимой и угодливой». Об этом 9 мая написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, американский глава хотел бы, чтобы власти РФ вели себя как украинское руководство.

«Байден мечтает о России 90-ых, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину», — считает он.

Однако, по мнению Пушкова, мечтам Байдена не суждено сбыться.

«Но Россию туда не вернуть: это в прошлом. Лучше пусть перестанет мечтать — его мечты не сбудутся», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Алексей Пушков написал о том, что Джо Байдену необходимо забыть о своих заблуждениях в случае встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 16 апреля российский сенатор выразил мнение о том, что президент США пытается проводить свою политику в отношении России с позиции силы.

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