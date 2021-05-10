Кито, , 02:56 — REGNUM В Эквадоре общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 400 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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В частности, за 9 мая на эквадорской территории выявили еще 1375 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Эквадоре достигло 400 296. Также за минувшие сутки в республике умерли еще 75 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Эквадоре от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 13 997 человек.

Отмечается, что в республике вновь зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти связывают это с нежеланием жителей Эквадора соблюдать предписанные санитарные требования. Это уже привело к перегруженности больниц в ряде регионов республики.