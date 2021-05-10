Париж, , 02:48 — REGNUM Загородный дом супругов лауреатов Нобелевской премии в области физики Пьера Кюри и Марии Склодовской-Кюри был выставлен на продажу за €790 тыс. в Париже. Об этом 10 мая сообщает газета Le Parisien.

Принадлежавший супругам особняк площадью 120 кв. м расположен в коммуне Сен-Реми-ле-Шеврез, недалеко от Парижа. Здание было построено в 1890 году, Пьер и Мария Кюри проживали здесь с 1904 по апрель 1906 года.

По словам специалистов, дом расположен рядом со станцией пригородной электрички, что может стать решающим аргументом при приобретении дома. Также при доме есть большой сад общей площадью 900 кв. метров. Уточняется, что новому хозяину особняка сразу после его приобретения придётся вложить в него около $200 тысяч.

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