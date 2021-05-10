Иерусалим, , 02:11 — REGNUM Запуск двух ракет был осуществлён с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом 10 мая сообщила пресс-службы израильской армии в Twittwr.

«Террористы в Газе только что выпустили две ракеты в сторону Израиля», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обе ракеты взорвались на территории Газы, не достигнув намеченной цели и подвергнув опасности мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух ракетах, которые, по данным армии Израиля, были выпущены с территории сектора Газа. Одна ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

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