Богота, , 02:02 — REGNUM Не менее 12 представителей коренных народов Колумбии пострадали при нападении неизвестных на западе страны, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что нападение произошло в ходе протестной акции в городе Кали. Неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по группе коренных жителей. В результате стрельбы пострадали 12 человек, их госпитализировали. Отмечается, что в ходе протестов также были сожжены два автомобиля, по этому происшествию уже ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала протестных акций в Колумбии против налоговой реформы в стране пропали без вести 548 человек. Отмечалось, что в ходе уличных беспорядков также погибли 26 жителей республики.

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