Канберра, , 01:56 — REGNUM Три четверти австралийцев (73%) поддерживают требование правительства пройти вакцинацию от COVID-19 для работы, путешествий или учёбы, говорится в результатах исследования, проведённого Сиднейским университетом и Университетом Западной Австралии.

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У жителей Австралии спросили, согласны ли они с тем, что правительство должно требовать от граждан вакцинации для предоставления им определённых прав.

66% респондентов ответили, что сделают прививку от COVID-19 добровольно, 25% усомнились в необходимости вакцинации, оставшиеся 9% сказали, что не станут прививаться от коронавируса.

В онлайн-опросе приняли участие 1200 человек.

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