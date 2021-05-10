Канберра, 10 мая 2021, 01:56 — REGNUM Три четверти австралийцев (73%) поддерживают требование правительства пройти вакцинацию от COVID-19 для работы, путешествий или учёбы, говорится в результатах исследования, проведённого Сиднейским университетом и Университетом Западной Австралии.
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У жителей Австралии спросили, согласны ли они с тем, что правительство должно требовать от граждан вакцинации для предоставления им определённых прав.
66% респондентов ответили, что сделают прививку от COVID-19 добровольно, 25% усомнились в необходимости вакцинации, оставшиеся 9% сказали, что не станут прививаться от коронавируса.
В онлайн-опросе приняли участие 1200 человек.
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