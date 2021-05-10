Ватикан, , 01:52 — REGNUM Обеспокоенность по поводу столкновений между палестинцами и израильской полицией в Иерусалиме выразил папа Римский Франциск, 9 мая сообщил портал Vatican News.

Понтифик призвал отказаться от насилия и приступить к поиску совместного решения конфликта. Он также заявил о необходимости уважать самобытность Иерусалима, в котором представлено множество культур и религий.

Папа Римский отметил, что «насилие только порождает насилие». Он добавил, что он молится за мир в этом городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая не менее 14 палестинцев пострадали в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Иерусалиме.

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