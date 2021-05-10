Кабул, , 01:49 — REGNUM Как минимум 16 человек погибли в результате взрыва автобуса на юге Афганистана. Об этом 10 мая сообщает телеканал TOLOnews.

Взрыв произошёл в округе Шахр-э-Сафа в провинции Забуль. По предварительным данным, пассажирский автобус подорвался на придорожной мине. В результате взрыва на месте происшествия погибли 16 человек, часть пассажиров получили ранения.

Всего в автобусе находилось 25 человек. На настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Афганистане назначен день траура в память о погибших при взрыве в кабульской школе для девочек. Всего жертвами взрыва стали 63 человека.

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