Гавана, , 01:38 — REGNUM На Кубе общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 115 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В частности, за минувшие сутки в стране выявили 1069 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии на Кубе выявлен 115 981 носитель коронавируса. Также за 9 мая в республике умерли еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 732 человека.

В ведомстве добавили, что с 12 мая в нескольких районах кубинской столицы Гаваны начнется массовая вакцинация населения. Во второй половине месяца прививать начнут еще в нескольких провинциях Кубы. Отмечается, что для вакцинации будут использовать разработанные кубинскими учеными препараты Soberana-02 и Abdala.