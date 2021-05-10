Нджамена, , 01:34 — REGNUM Повстанческую группировку «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT) уничтожила армия Чада, заявил начальник штаба вооруженных сил республики Абакар Абделькерим Дауд. Об этом 9 мая сообщило Agence France-Presse (AFP).

По словам представителя армии, ситуацию в стране удалось нормализовать и теперь территория государства находится в безопасности.

В ходе последней операции военных было задержано 156 повстанцев, в том числе один из командиров FACT Махади Бешира. Армия также захватила 17 транспортных средств группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в бою с повстанцами был убит президент Чада Идрис Деби Итно.

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