Могадишо, , 01:31 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в результате взрыва у полицейского участка в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом 10 мая сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV).

Инцидент произошёл в столичном округе Вабери. Уточняется, что в ворота полицейского участка въехал автомобиль, начинённый взрывчаткой. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе начальник полиции округа.

Ранее сообщалось о захвате военными, устроившими мятеж против действующей власти в Сомали, районов возле президентского дворца.

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