Пекин, , 01:16 — REGNUM Большая часть обломков ракеты-носителя Long March 5B сгорела во время повторного входа в атмосферу Земли, сообщили 9 мая в пресс-службе Китайского национального космического агентства (CNSA).

«Обломки ракеты-носителя повторно вошли в атмосферу, а зона приземления находится в морском районе примерно на 72,47° восточной долготы и 2,65° северной широты. Большая часть их часть разрушилась и сгорела в процессе входа в атмосферу», — говорится в заявлении.

Названные координаты соответствуют участку к северу от Мальдивских островов в Индийском океане.

Напомним, ракета Long March 5B в конце апреля вывела на орбиту главный модуль космической станции Тяньхэ («Гармония неба и земли»). Китай планирует ещё 10 запусков, чтобы вывести на орбиту дополнительные части космической станции.

Ранее неконтролируемый возврат ступени ракеты-носителя Long March 5B раскритиковали в NASA. Там заявили, что «Китай не соблюдает ответственные стандарты в отношении своего космического мусора».

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