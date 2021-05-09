Белград, 10 мая, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Сербия отметила День Победы во Второй мировой войне. В столице страны Белграде 8 и 9 мая прошли памятные мероприятия.

Стеван Гайич ИА REGNUM День Победы. 9 мая. Белград

На центральной Площади Республики была поставлена открытая сцена, с которой к белградцам обратились посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, глава сербского министерства технологического развития Ненад Попович, министр обороны Сербии Александр Вулин и директор «Русского дома» в Белграде Евгений Баранов.

«Не надо скрывать, что русские отдали более 25 миллионов жизней за свободу всей Европы и всего мира. Не надо скрывать, что сербы понесли самые большие потери во Второй мировой войне после русских (в процентном соотношении, учитывая численность населения — ИА REGNUM). Некоторые пытаются это заслонить, но история только одна — сербы и русские освободили всю Европу во Второй мировой войне», — сказал министр Ненад Попович 9 мая государственному телеканалу РТС.

На Площади Республики 8 и 9 мая выступили русские и сербские творческие коллективы, в том числе «Хор Турецкого» и народный артист России Олег Погудин. На большом экране жители Белграда смогли посмотреть российский художественный фильм «Подольские курсанты». Памятные мероприятия закончились салютом, за которым наблюдали президент Сербии Александр Вучич, глава сербской дипломатии Никола Селакович и другие высокопоставленные гости, передает на своей странице в «Фейсбуке» один из организаторов мероприятий — «Русский дом».