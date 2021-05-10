Ханой, , 00:59 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что 92 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на вьетнамскую территорию из-за границы. При этом большая часть подтвержденных случаев связаны с ранее зараженными гражданами Вьетнама.

Вьетнамский минздрав отмечает, что столице страны Ханое выявлены и первые случаи заражения индийским штаммом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 3332 носителей коронавируса. Уже выздоровели 2602 пациента. Также около 51,6 тысяч человек находятся на карантине с подозрениями на наличие COVID-19.