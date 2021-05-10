Иерусалим, , 00:59 — REGNUM Как минимум 14 палестинцев пострадали в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме.

Уточняется, что беспорядки произошли в районах Баб аль-Амуд и Шейх Джаррах в городе Иерусалим. Четверо из 14 пострадавших были госпитализированы.

Напомним, столкновения между палестинцами и израильской полицией продолжаются уже несколько дней. Для разгона людей полиция применяет спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. Несколько десятков человек были задержаны в превентивном порядке, из опасений, что они смогут спровоцировать беспорядки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десятках пострадавших за последние сутки в Восточном Иерусалиме. Отмечается, что среди пострадавших есть несовршеннолетние. Восемь человек были госпитализированы.

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