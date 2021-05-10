Богота, , 00:51 — REGNUM В общей сложности 3 002 758 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали с начала пандемии в Колумбии, 9 мая сообщается на странице колумбийского минздрава в Twitter.

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Вместе с тем 2 819 874 человека уже излечились от коронавирусной инфекции. За сутки в республике было выявлено 17 222 новых носителя SARS-CoV-2 и 495 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

Всего в стране от последствий этого заболевания умерли 77 854 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в колумбийской столице Боготе закрыли все пункты диагностики и вакцинации от COVID-19. Причиной этому стали акции протеста, устраиваемые противниками налоговой реформы.

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