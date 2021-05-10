Нью-Йорк, США, , 00:36 — REGNUM Заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме проведёт Совет Безопасности Организации Объединённых наций (ООН). Об этом 9 мая сообщает агентство Reuters.

Заседание назначено на 10 мая. Инициировали встречу Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Вьетнам.

Темой встречи станут беспорядки и столкновения палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме возле мечети Аль-Акса и в квартале Шейх Джаррах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за двое суток в ходе беспорядков в Восточном Иерусалиме пострадали около 300 человек.

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