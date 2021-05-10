Абуджа, , 00:26 — REGNUM Полиция Нигерии задержала восемь человек по подозрению в похищении людей в штате Осун на юго-западе страны, сообщает агентство Синьхуа.

«По данным следствия, подозреваемые переехали в Осун после похищения женщины», — сообщили в местной полиции.

Также правоохранительные органы утверждают, что арестованные намеревались уже в штате Осун вести переговоры с родственниками похищенных и требовать выкуп. Уточняется, что возраст арестованных составляет от 18 до 25 лет. Их передадут полиции штата Бенуэ для дальнейшего расследования похищения женщины.