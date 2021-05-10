Архангельск, , 00:08 — REGNUM В Архангельске ветеранов Великой Отечественной войны поздравили творческие «фронтовые бригады». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, один из концертов 9 мая прошел в одном из дворов на Ленинградском проспекте.

Концерт для ветеранов в Архангельске Dvinanews.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Под окнами ветеранов профессиональные и самодеятельные артисты и волонтеры устроили настоящий концерт. Для выступления даже доставили легендарную «полуторку» — автомобиль ГАЗ-АА, который, как часто случалось и в годы Великой Отечественной войны, для артистов превратился в сцену.

В их исполнении прозвучали песни военных лет и современные песни о войне. Порадовал ветеранов и «Майский вальс» под духовой оркестр.

Герой этого двора — участник Великой Отечественной войны Любовь Никифоровна Уткина. В далеком июне 1941-го ей было всего 18. На фронт молоденькую медсестру призвали в конце 1943 года, вместе с группой других медсестер-выпускниц отправили на Карельский фронт под Псков, в 93-й хирургический госпиталь. Потом был Второй Белорусский фронт.

День Победы Любовь Никифоровна встретила в городе Пренцлау в ста километрах от Берлина. И непередаваемую радость, которую испытали тогда, помнит до сих пор.

Демобилизовалась Любовь Никифоровна лишь в ноябре 1945 года. Вернулась в Архангельск и до самой пенсии работала медсестрой в городской больнице №9 и городской поликлинике №3.

Среди множества высоких наград ветерана — орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Как сообщало ИА REGNUM, дождь и антикоронавирусные ограничения не помешали жителям Архангельска собраться на площади у Вечного Огня.