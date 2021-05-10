Омск, , 00:04 — REGNUM В Омской области до утра 10 мая приостановили поиски пропавшего министра здравоохранения Александра Мураховского. Об этом 9 мая, сообщил региональный главк МВД.

Напомним, что глава омского минздрава Мураховский пропал в лесу 7 мая в окрестностях деревни Поспелово Большеуковского района Омской области. Мураховский выехал на квадроцикле с охотбазы и не вернулся.

В поисках Мураховского задействованы полиция, Росгвардия, МЧС и волонтеры. Местность, в которой пропал министр, — сложная, там густые леса и болота. В поисках используется техника повышенной проходимости, а также вертолеты и дроны.

В 6,5 километрах от охотбазы был найден квадроцикл, на котором выехал Мураховский. Самого министра пока не нашли.