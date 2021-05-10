Санкт-Петербург, 10 мая 2021, 00:29 — REGNUM Праздничный артиллерийский салют состоялся в Петербурге вечером 9 мая в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вопреки домыслам, ходившим в медийной среде, салют, по традиции был дан от стен Петропавловской крепости.
Разносившиеся над городом холостые залпы двенадцати дивизионных 85-мм пушек Д-44, произведенные артиллерийскими расчетами Михайловской военной артиллерийской академии, в небе Петербурга сопровождались красочным фейерверком.
Фейерверочные установки на базе армейских автомобилей также расположились у Петропавловской крепости. В течение десяти минут было сделано 30 орудийных залпов и выпущено в воздух более полутора тысяч изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и других.
Каждый из 30 залпов, по сложившейся традиции, был посвящен событиям и героям Великой Отечественной войны. В частности, залпы были даны в честь Красной Армии, в честь мужества защитников Ленинграда и героизма советского народа, в честь ветеранов Великой Отечественной войны и 76-й годовщины Победы.
Как отметили в Смольном, после салюта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил расчеты салютного дивизиона и поздравил их с Днем Победы.