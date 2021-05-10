10 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 00:29 — REGNUM Праздничный артиллерийский салют состоялся в Петербурге вечером 9 мая в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вопреки домыслам, ходившим в медийной среде, салют, по традиции был дан от стен Петропавловской крепости.

Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Разносившиеся над городом холостые залпы двенадцати дивизионных 85-мм пушек Д-44, произведенные артиллерийскими расчетами Михайловской военной артиллерийской академии, в небе Петербурга сопровождались красочным фейерверком.

Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Фейерверочные установки на базе армейских автомобилей также расположились у Петропавловской крепости. В течение десяти минут было сделано 30 орудийных залпов и выпущено в воздух более полутора тысяч изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и других.

Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Каждый из 30 залпов, по сложившейся традиции, был посвящен событиям и героям Великой Отечественной войны. В частности, залпы были даны в честь Красной Армии, в честь мужества защитников Ленинграда и героизма советского народа, в честь ветеранов Великой Отечественной войны и 76-й годовщины Победы.

Как отметили в Смольном, после салюта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил расчеты салютного дивизиона и поздравил их с Днем Победы.