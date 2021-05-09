Вашингтон, , 23:47 — REGNUM В американском штате Колорадо шестеро участников вечеринки были застрелены по неизвестной причине, сообщает 9 мая управление местной полиции на свтоей странице в соцсетях.

Стрельба Geoffrey Fairchild

По данным полиции, на стоянке «домов на колесах» в городе Колорадо-Спрингс группа людей отмечала день рождения одного из погибших со своими друзьями и детьми.

Один из участников вечеринки расстрелял пятерых гостей, после чего покончил с собой.

От полученных огнестрельных ранений шесть человек скончались на месте.

Полиция утверждает, что из детей никто не пострадал.

Мотивы стрелявшего не установлены.

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