В США шесть человек расстреляны на дне рождения в Колорадо-Спрингс
Вашингтон, 9 мая, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В американском штате Колорадо шестеро участников вечеринки были застрелены по неизвестной причине, сообщает 9 мая управление местной полиции на своей странице в соцсетях.
Geoffrey Fairchild
Стрельба
По данным полиции, на стоянке «домов на колесах» в городе Колорадо-Спрингс группа людей отмечала день рождения одного из погибших со своими друзьями и детьми.
Один из участников вечеринки расстрелял пятерых гостей, после чего покончил с собой.
От полученных огнестрельных ранений шесть человек скончались на месте.
Полиция утверждает, что из детей никто не пострадал.
Мотивы стрелявшего не установлены.