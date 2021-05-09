Волгоград,
9 мая 2021, 23:43 — REGNUM В завершение праздничных мероприятий в Волгограде состоялась акция «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане. В этом году патриотическая акция проходит в шестой раз и представляет собой свето-видеоинсталляцию, посвящённую великим победам в истории России. Однако в этом году большое праздничное шоу и салют сопровождали ливень и ураганный ветер. Несмотря на капризы погоды, зрители пришли на Мамаев курган, чтобы увидеть праздничный концерт, видеоинсталляцию, световое шоу и салют, посвящённые общему для всех празднику.
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов © ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт
Александр Куликов © ИА REGNUM
Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов © ИА REGNUM
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