9 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Волгоград, , 23:43 — REGNUM В завершение праздничных мероприятий в Волгограде состоялась акция «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане. В этом году патриотическая акция проходит в шестой раз и представляет собой свето-видеоинсталляцию, посвящённую великим победам в истории России. Однако в этом году большое праздничное шоу и салют сопровождали ливень и ураганный ветер. Несмотря на капризы погоды, зрители пришли на Мамаев курган, чтобы увидеть праздничный концерт, видеоинсталляцию, световое шоу и салют, посвящённые общему для всех празднику.

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Ливень и ветер сопровождали световое шоу Александр Куликов © ИА REGNUM

Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Ливень и ветер сопровождали световое шоу Александр Куликов © ИА REGNUM Ливень и ветер сопровождали световое шоу Александр Куликов © ИА REGNUM

Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт Александр Куликов © ИА REGNUM

Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт Александр Куликов © ИА REGNUM

Ливень и ветер сопровождали световое шоу Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Ливень и ветер сопровождали световое шоу Александр Куликов © ИА REGNUM

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