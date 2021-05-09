Турин, Италия, , 23:38 — REGNUM 9 мая в Турина на стадионе «Ювентус Стэдиум» в рамках 35-го тура Серии А 2020/21 «Ювентус» потерпел сокрушительное поражение от «Милана» со счетом 0:3. В составе «россонери» забитыми мячами отметились Браим Диас (45+1'), Анте Ребич (78') и Фикайо Томори (82'). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 58-й минуте матча опорный полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье упустил шанс реализовать пенальти.

MVP встречи с оценкой 8,94 был признан арендованный из «Челси» центральный защитник Фикайо Томори, отметившийся забитым мячом, двумя успешными отборами и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач англичанина составила 88%.

Желтые карточки получили Федерико Кьеза, Джорджо Кьеллини, Браим Диас и Алексис Салемакерс. На матче работала бригада арбитров во главе с Паоло Валери.

«Милан», одержав 22-ю победу и набрав 72 очка, обошел «Ювентус» и «Наполи» и поднялся на третью позицию в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» опустился на пятое место.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, де Лигт, Сандро, Куадрадо, Маккенни, Рабьо, Бентанкур (Кулусевски, 67'), Кьеза (Дибала, 79'), Роналду, Мората.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Эрнандес, Кьер, Томори, Беннасер (Мейте, 82'), Чалханоглу, Диас (Крунич, 70'), Салемакерс (Далот, 82'), Кессье, Ибрагимович (Ребич, 66').