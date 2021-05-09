Москва, , 23:29 — REGNUM Число заявок на участие в шествии Бессмертного полка онлайн в России удвоилось по сравнению с прошлым годом: к 2,5 млн участников прошлогодней трансляции присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Все заявки, которые были загружены 7 мая до 10:00 и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы.

Трансляция шла во всех регионах страны, начиная с 15:00 по местному времени, на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, а также в мини-приложениях «Бессмертный полк» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на региональных телеканалах, в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE. TV и на платформе Смотрим.ру.

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