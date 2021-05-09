Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Актёр Орландо Блум поздравил певицу Кэти Перри с Днём Матери, который отмечают 9 мая. Он опубликовал фотографию с рыбалки в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COqAt2GleVV/

На снимке, сделанном в фотошопе, Блум держит в руках Перри в образе русалки. «Поймал настоящий улов. Посылайте любовь и уважение всем удивительным людям, которые сформировали вашу жизнь, поддерживали и любили вас безоговорочно. С Днем Матери», — подписал фото актёр.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о своём романе. А в 2020 году у пары родилась дочь Дейзи Дав Блум.

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