Тула, , 23:09 — REGNUM Тульская природоохранная прокуратура обратилась в суд в связи выявлением нарушений на станциях государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха в Туле, Новомосковске и Ясной Поляне. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения Тульским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды требований законодательства в области мониторинга было обнаружено, что стационарные пункты наблюдений в Туле и Новомосковске, а также на территории музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна» в Щёкинском районе располагаются на озеленённых площадках.

Прокуратура отметила, что вопреки положениям закона пункты мониторинга закрыты зелёными насаждениями, участки местности не проветриваются со всех сторон, что «ставит под сомнение достоверность данных, получаемых с указанных постов».

Кроме этого, в перечень контролируемых загрязняющих веществ на отдельных постах не были включены оксид азота и диоксид серы.

С целью устранения выявленных нарушений по иску природоохранного прокурора суд обязал Тульский ЦГСМ и ФГБУ «ЦГСМ» создать вокруг указанных пунктов наблюдений охранные зоны, а также включить недостающие загрязняющие вещества в соответствующий перечень.

Сообщается, что фактическое устранение выявленных нарушений взято на контроль Тульской природоохранной прокуратурой.