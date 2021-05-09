Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Американская актриса Эмма Стоун записала видеообращение, где поделилась мыслями о ментальных проблемах и путях их преодоления. Об этом 9 мая пишет издание Peopletalk.

По данным СМИ, Стоун считает, что ментальные проблемы особенно остро начали ощущаться обществом с наступлением пандемии. «Последний год был очень пугающим и тяжелым, теперь даже возвращение в прежний ритм жизни может вызвать массу самых разных эмоций. Что бы вы ни чувствовали — это нормально», — поддержала зрителей актриса.

Ранее модель Кендалл Дженнер рассказала о том, что испытывала панические атаки несколько лет назад. «Я чувствовала, как сердце выпрыгивает из груди, не могла дышать. Мне было очень плохо», — поделилась она.

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