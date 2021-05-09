Челябинск, , 23:26 — REGNUM Донорская акция «Деды проливали — мы отдаём» прошла в Челябинске при участии сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Росгвардейцы сдают кровь Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

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Бойцы Росгвардии сдали кровь в преддверии Дня Победы: более 50 сотрудников вневедомственной охраны на 22 литра пополнили банк донорской крови Челябинской области.

Росгвардейцы сдают кровь Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Первым в очереди на сдачу крови был начальник управления вневедомственной охраны по Челябинску полковник полиции Алексей Андреев, который назвал участие в акции частью службы.

Алексей Андреев Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Алексей Андреев «Все бойцы у нас проходят ежегодную медицинскую комиссию, занимаются спортом, обладая отменным здоровьем. Многие из бойцов — не впервые на донации».

Прокомментировал своё участие в мероприятии и старшина полиции Эльдар Нуриахметов:

«С коллегами перед дневным дежурством пришли сдать кровь. Считаю это необходимым, ведь люди нуждаются в ней. Сам принимаю участие в этой акции во второй раз».

Эльдар Нуриахметов Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Добавим, что сдача крови проходила на территории отдела вневедомственной охраны, куда медики Челябинской областной станции переливания крови выехали со всем необходимым оборудованием, развернув пункт приёма прямо в актовом зале.