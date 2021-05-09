В Челябинске бойцы Росгвардии приняли участие в донорской акции
Челябинск, 9 мая, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Донорская акция «Деды проливали — мы отдаём» прошла в Челябинске при участии сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
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Бойцы Росгвардии сдали кровь в преддверии Дня Победы: более 50 сотрудников вневедомственной охраны на 22 литра пополнили банк донорской крови Челябинской области.
Первым в очереди на сдачу крови был начальник управления вневедомственной охраны по Челябинску полковник полиции Алексей Андреев, который назвал участие в акции частью службы.
Прокомментировал своё участие в мероприятии и старшина полиции Эльдар Нуриахметов:
Добавим, что сдача крови проходила на территории отдела вневедомственной охраны, куда медики Челябинской областной станции переливания крови выехали со всем необходимым оборудованием, развернув пункт приёма прямо в актовом зале.