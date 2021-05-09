Лондон, , 23:01 — REGNUM 9 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу над «Вест Бромвичем» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 29-й минуте встречи забил 20-летний фланговый нападающий молодежной сборной Англии U21 Эмиль Смит-Роу — 1:0. Через 6 минут Николя Пепе удвоил преимущество в счете, замкнув передачу Калума Чемберса — 2:0. На экваторе второй половины бразильский нападающий «дроздов» Матеус Перейра вернул гостей в игру — 2:1. В конце матча Виллиан установил окончательный счет в матче — 3:1.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7,99 был признан 25-летний нападающий «Арсенала» и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе, отметившийся забитым мячом, одной обводкой, двумя успешными отборами и одним выигранным верховым единоборством.

Желтые карточки получили Хэл Робсон-Кану, Дани Себальос и Конор Галлахер. На матче работала бригада арбитров во главе с Питером Бенксом.

Статистика матча («Арсенал"/ «Вест Бромвич»)

Удары 13/10

Удары в створ 7/1

Владение 66%/34%

Угловые 6/6

Нарушения 7/8

Составы команд:

«Арсенал»: Лено, Габриэл, Сака, Холдинг, Чемберс, Себальос, Эль-Ненни, Смит-Роу, Мартинелли, Виллиан, Пепе.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Ферлонг, Бартли, Аджайи, Таунсенд, Робинсон, Филлипс, Перейра, Йокуслу, Галлахер, Дианье.

«Арсенал», одержав 15-ю победу в сезоне АПЛ и набрав 52 очка, поднялся на девятую позицию. «Вест Бромвич» с 26-ю очками остался на предпоследнем месте в зоне вылета.