Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Актриса Галь Гадот дала комментарий относительно обвинений Арми Хаммера в сексуальном насилии. Она высказалась на эту тему в интервью израильскому журналу N12.

«Всё это очень сложно. Если то, что он сделал — правда, тогда он должен заплатить за содеянное и понести ответственность. Не знаю, что с ним теперь будет», — сказала актриса. Отметим, что это первый публичный комментарий коллег Арми Хаммера.

ИА REGNUM напоминает, что Арми Хаммер и Галь Гадот снимались в фильме «Смерть на Ниле». Кинолента должна выйти на экраны в 2022 году.

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