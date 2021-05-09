Дамаск, 9 мая, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад направил поздравительную телеграмму народу России и российскому президенту Владимиру Путину в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 9 мая сирийское государственное информагентство САНА.

Kremlin.ru Башар Асад

В тексте телеграммы президент Сирии передал Владимиру Путину, всему российскому народу и ветеранам войны поздравления с годовщиной события, ставшего символом победы, свободы и независимости.

«Передаю вам, всему российскому народу и ветеранам от всей души поздравления в связи с этим событием, которое символизирует великие победы народов ради свободы и независимости», — цитирует агентство САНА поздравление сирийского президента.

Кроме того, Башар Асад пожелал России укрепления безопасности и стабильности.