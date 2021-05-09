Москва, , 23:36 — REGNUM Актёр Гурам Баблишвили, бывший муж телеведущей Анфисы Чеховой, во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 9 мая.

https://www.instagram.com/p/COpdbWlswce/

«Новая жизнь. Ты моя героиня и гордость», — написал Баблишвили, обращаясь к своей супруге Юлии. У пары родился мальчик, имя которого пока не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова развелись в 2017 году. У них есть общий сын Соломон.

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