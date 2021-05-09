Москва, , 22:28 — REGNUM Руководство московского «Спартака» заявило о готовности продать 27-летнего флангового нападающего сборной России Резиуана Мирзова за 2 миллиона евро. Об этом 9 мая сообщил портал soccer.ru.

В текущем сезоне Мирзов выступает за подмосковные «Химки» на правах годичной аренды. В 16-ти матчах Российской Премьер-лиги Мирзов отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Мирзов перешел в «Спартак» «Ростова» 18 июля 2019 года. «Красно-белые» отдали за футболиста 4 миллиона евро.

Ранее агент Мирзова Александр Клюев опроверг слухи о возможном уходе его подопечного из «Спартака».