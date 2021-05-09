Лондон, , 22:17 — REGNUM Власти Великобритании не согласятся на проведение в Шотландии нового референдума о независимости. Такое заявление сделал сегодня, 9 мая, глава канцелярии премьер-министра Соединенного королевства Майкл Гоув.

Напомним, что 8 мая были оглашены результаты выбооров в парламент Шотландии — правящая Шотландская национальная партия (SNP) смогла сохранить большинство. После публикации результатов выборов, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что она по-прежнему намерена добиваться проведения референдума о независимости от Великобритании.

По разным оценкам, поддержать идею отделения Шотландии от Соединенного королевства депутаты от партии «зеленых», которые также выступают за суверенитет региона.

Однако для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение со стороны центральных властей Соединенного Королевства. При этом действующий премьер-министр Борис Джонсон уже не раз говорил, что не даст такого одобрения.

Стерджен, говоря о референдуме, подчеркнула, что Джонсон сможет остановить его только в том случае, если оспорит в суде.

Гоув отметил, что британские власти в нынешних непростых условиях даже не обсуждают проведение какого-либо повторного референдума в Шотландии. Попытки спекулировать относительно каких-то законодательных мер или исков — это просто отвлечение внимания от насущных проблем, считает глава канцелярии премьер-министра Соединенного королевства.