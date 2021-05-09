Абуджа, , 22:07 — REGNUM Жертвами кораблекрушения в Нигерии на реке Широко стали 28 человек, пишет 9 мая Premium Times.

Инцидент произошёл накануне, 8 мая. По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ахмеда Инги, люди утонули в результате опрокидывания судна.

Судно, на котором находилась сотня человек, опрокинулось, не дойдя 50 метров до пристани. Тела погибших достали из воды, кроме того, семеро считаются пропавшими без вести, 65 человек спасены.

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