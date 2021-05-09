Москва, , 21:59 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба ЦСКА проявляет интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику «Трабзонспора» и национальной сборной Турции Адбулкадиру Омюру, которым также интересуется лондонский «Челси». Об этом 9 мая сообщило издание Fotospor.

В текущем сезоне Омюр принял участие в 21-м матче турецкой Суперлиги, в котором отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Лиги Наций УЕФА в составе национальной сборной футболист сыграл в двух матчах.

Transfermarkt оценивает турка в 8,5 миллионов евро. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.