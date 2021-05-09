9 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Азербайджан пытаются активно втянуть в «Лазуритовый коридор», призванный связать посредством морских, автомобильных, авиа‑ и железнодорожных маршрутов афганские города Акина в провинции Фарьяб и Торгунди в провинции Герат, порты Туркменбаши в Туркмении и Баку в Азербайджане, Поти и Батуми в Грузии и города Стамбул, Карс в Турции с дальнейшим выходом на транспортную систему Европы. Что за этим стоит и почему Баку нужно десять раз подумать, прежде чем принимать конкретные решения?

Станислав Тарасов, , 23:15 — REGNUM После того, как с мая начался вывод американских войск из Афганистана, который предполагается завершить к 11 сентября, в Баку вновь заговорили о том, что Азербайджан может быть использован в транспортной цепочке вывоза военного снаряжения НАТО из Афганистана. При этом, возможно, речь будет идти не только о воздушных перевозках из Афганистана, но и перевозке грузов наземным транспортом. Напомним, что в 2008 году, когда отношения между США и Пакистаном стали приобретать напряженный характер, Вашингтон и его союзники создали «Северную распределительную сеть» (СРС), доставляющую грузы из Европы через Россию и Центральную Азию для Международных сил содействия безопасности в Афганистане. В 2015 году Россией аннулировала соглашения о транзите этих грузов, но СРС продолжает функционировать, доставляя грузы через Грузию и Азербайджан, через Каспийское море в Казахстан и далее в Узбекистан и Афганистан. Сеть не только доставляет грузы в Афганистан, но и пока остается основным маршрутом для вывоза иностранной военной техники из Афганистана. США уже вывезли по этому коридору от 2% до 6% общего объема военного снаряжения, которое ввозилось и вывозится из Афганистана по воздуху.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лазуритовый коридор». Карта Waissian

Что касается Азербайджана, то помимо использования его воздушного пространства ВВС США, более одной трети всего так называемого несмертельного оборудования, включая топливо, одежду и продукты питания для американских военных в Афганистане, проходят через Баку. После закрытия для США Пакистана этот маршрут стал, кстати, основным средством доставки топлива в Афганистан. К февралю 2012 года по этому маршруту транспортировалось 85% топливных запасов коалиции и для вывоза оборудования из Афганистана в рамках свертывания войск НАТО, хотя использование наземной логистика по линии СРС обходится для США почти на 100 миллионов долларов в месяц дороже, чем маршруты через Пакистан. Так что в сообщениях о том, что Азербайджан может быть использован в транспортной цепочке вывоза военного снаряжения НАТО из Афганистана, нет ничего нового.

Подписание соглашения о «Лазуритовом коридоре». 15 ноября 2017 МИД Грузии

Но в данном случае речь идет о задействовании «Лазуритового коридора» (Lapis Lazuli), соглашение о котором было подписано 15 ноября 2017 года между Азербайджаном, Афганистаном, Туркменией, Грузией и Турцией. Он призван связать посредством морских, автомобильных, авиа‑ и железнодорожных маршрутов афганские города Акина в провинции Фарьяб и Торгунди в провинции Герат, порты Туркменбаши в Туркмении и Баку в Азербайджане, Поти и Батуми в Грузии и города Стамбул, Карс в Турции с дальнейшим выходом на транспортную систему Европы. При этом заявляется, что стороны намерены приступить к реализации этого проекта в обозримом будущем.

Подписание соглашения о «Лазуритовом коридоре». 15 ноября 2017 МИД Грузии

В середине января нынешнего года состоялась трехсторонняя онлайн-встреча руководителей межведомственной группы Туркменистана, Азербайджана и Афганистана, созданной для расширения возможностей «Лазуритового коридора» путем взаимодействия в области транспорта и связи. По итогам переговоров стороны подписали «дорожную карту» сотрудничества на этом направлении и назначили транспортных операторов коридора от каждой страны. Участники совещания также обсуждали вопросы оптимизации транспортного процесса, создания равных для всех участников условий перевозки грузов по маршруту, установления сквозной тарифной ставки. Поэтому складывается впечатление, что участники проекта имеют устойчивое представление о том, каким будет Афганистан после вывода оттуда американских войск и военных подразделений их союзников по НАТО.

Президент Афганистана Ашраф Гани считает, что действующим властям удастся удержать ситуацию под контролем, с учетом созданной 40 тысячной армии и оставляемого со стороны НАТО военного вооружения на сумму 1 миллиард долларов. Если это будет так, то на теоретическом уровне еще можно рассуждать о возможностях содействия экономическому развитию Афганистана путем включения страны в сеть международных транспортных коридоров, связывающих Кабул со странами Каспия и Европы. Но ряд экспертов критично оценивают перспективы нового транспортного проекта, ведь Госдеп США допустил приход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти после вывода войск из Афганистана. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил позицию: «Мы должны быть готовы к любому сценарию и целому их спектру».

Расположение сил исламистов в Афганистане CIA

Ничего страшного, отвечают на это некоторые азербайджанские эксперты, которые считают, что после ухода США из Афганистана «единственной силой, которая будет иметь влияние на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сможет установить мир в Афганистане, является лишь Пакистан», и для «Азербайджана появление на авансцене Пакистана может стать весомым фактором в оживлении транзита коридора маршрута Lapis Lazuli» в контексте турецко-азербайджанско-пакистанского альянса, который ориентирован на «увеличение своего политического и экономического влияния в Южной Азии». Более того, как считает аналитик Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фуад Шахбазов, «Лазуритовый коридор» будет конкурировать с китайско-пакистанским экономическим коридором, ведущим к порту Гвадар на побережье Индийского океана». Кроме того, по его словам, «коридор поможет освободить Афганистан от зависимости от пакистанских, иранских и российских портов для экспорта своих продуктов».

Но ведь и Пакистан может перетянуть одеяло на свою сторону, не говоря уже о Китае и Иране. Так что игра начинается в широком географическом диапазоне, охватывающем, как пишет руководитель Института Центральной Азии и Кавказа Американского совета по внешней политике Фредерик Старр, «строительство грузинского глубоководного порта Анаклия» и даже будущий коридор между западным Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении. Правда, Старр предлагает всё же возить по «Лазуритовому коридору» китайские товары и привлекать китайские инвестиции, иначе «функционирование этого маршрута будет нерентабельным». Выясняется, что афганских фруктов и хлопка для обеспечения рентабельности проекта явно недостаточно. К тому же их намного проще возить в Европу через Среднюю Азию и Россию. Но зачем тогда, как говорится в пословице, огород городить, коли капусты не садить, ведь есть транзитные проекты вроде «Запад-Восток», который уже связал через Азербайджан и соседние страны Китай с Европой, и «Юг-Север», который через Азербайджан может связать Персидский залив с Финским заливом. К тому же существует фактор расширения китайско-пакистанских экономических отношений с ориентацией на выход в сторону Персидского залива, есть проект о строительстве транзитной ветки Индия-Афганистан-Иран, которую лоббирует Индия, ревниво относящаяся к стремлению Китая строить маршрут через Пакистан.

Что это дает Азербайджану, ведь «Лазуритовый коридор» вряд ли будет вписан в китайскую схему экономической экспансии, и Афганистан здесь лишний? Но тогда почему из этого коридора пытаются создать тренд в региональной политике и почему его стали активно лоббироваться на Западе, придавая ему «бумажную масштабность»? Скорее всего, речь идет о вовлечении Азербайджана в маршрут в обход Ирана и России. Это первое. Второе: Азербайджан могут втянуть во внутриафганские разборки, соблазняя его предполагаемыми немалыми выгодами. Так что Баку нужно десять раз подумать, прежде чем принимать конкретные решения.