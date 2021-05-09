Москва, , 21:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обменялся с ним поздравлениями в честь 76-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, сообщает 9 мая пресс-служба Кремля.

Президенты России и Белоруссии отметили важность сохранения памяти героев фронта и тыла.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом был затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждено взаимное желание последовательно укреплять российско-белорусские партнерство и союзничество.

Кроме того, президенты условились поддерживать постоянные личные контакты.

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