Москва, 28 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Банк России объявил о начале конкурса по выбору символов новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей, введение которых в оборот ожидается в 2017 году, сообщает 28 июня «Вести.Финанс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, введение новых купюр не является дополнительной эмиссией. Она добавила, что расширение или сокращение купюрного ряда после введения двух указанных банкнот не планируется.

Для участия в конкурсе создан сайт Твоя-Россия.рф, на котором все желающие могут предложить два города и два символа для оформления новых банкнот. Как указано на сайте, традиционно на банкнотах России изображены виды городов и знаковые объекты, отражающие историю, культуру, технические достижения и природные богатства страны.

Отбор собранных в рамках конкурса заявок пройдет в три этапа, финальное голосование пройдет с 5 сентября по 5 октября 2016 г. Введение в оборот новых купюр запланировано ЦБ на 2017 год.