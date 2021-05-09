Ижевск, , 21:50 — REGNUM В Ижевске в День Победы прошла традиционная, уже 72-я «Эстафета мира». В забеге приняли участие около 900 легкоатлетов, 25 команд, сообщает пресс-служба мэрии.

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В частности, соревновались победители и призеры районных эстафет «Дружба», команды учреждений среднего и высшего профессионального образования, а также предприятий Ижевска.

Спортсмены преодолевали дистанции в 2 и 5 км. Легкоатлетическая трассы стартовала от Центральной площади через улицы Пушкинская, Красногеройская, Коммунаров и Лихвинцева.

Первые места в своих подгруппах заняли команды Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа, Топливно-энергетического техникума, Удмуртского государственного университета, (УдГУ), Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ), гуманитарно-юридического лицея № 86, завода «Купол» и компании «Директум».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году «Эстафета мира» проходила в Удмуртии в онлайн-формате в связи с действием ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса. Предполагалось, что максимально возможным числом участников онлайн-забега могут стать 1418 человек — по количеству дней Великой Отечественной войны. Однако после окончания срока приема заявок они продолжали поступать в оргкомитет мероприятия. Участники могли пробежать желаемую дистанцию в любом месте в режиме онлайн 9 мая с 7:00 до 19:00 по местному времени. При этом зачитывались только дистанции, превышающие три км.

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